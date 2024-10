Dopo due vittorie consecutive, arriva un pari in trasferta. La Cremonese non riesce a superare il Modena, al Braglia finisce 2-2. Al gol in apertura di Bonazzoli rispondono Caso e Dellavalle, nel secondo tempo ci pensa Vazquez a riportare tutto in equilibrio per il pareggio finale.

I padroni di casa partono forte, vista anche l’esigenza di fare punti dopo un periodo negativo. Al 10′ serie di rimpalli in area di rigore grigiorossa, Palumbo stoppa e ci prova in rovesciata, ma la sua conclusione termina alta. Al 12’ però sono i grigiorossi a passare: gran filtrante di Collocolo per Zanimacchia che mette dentro per Bonazzoli, zampata col mancino e 1 a 0. Al 23’ la reazione del Modena con Idrissi che crossa teso, ma Fulignati mette in corner. Sul calcio d’angolo seguente Magnino colpisce alto di testa. Un minuto dopo Sernicola calcia con il destro dai 25 metri, Gagno blocca. Al 28’ Gerli ci prova da fuori, il suo tiro, deviato, si stampa sulla traversa. Al 30’ però, ecco il pari: Dopo un mini assedio del Modena, Caso con il destro trova l’angolino e batte Fulignati per l’1-1. I grigiorossi reagiscono e al 33’ Collocolo calcia a giro da fuori, palla di poco a lato. Al 37′ Ravanelli respinge male su un lancio avversario, la sfera arriva a Palumbo che tira forte col mancino, Fulignati blocca in due tempi. Al 46’, sull’ultimo calcio d’angolo del primo tempo, Dallavalle svetta più in alto di tutti per il vantaggio dei canarini.

Nella ripresa Corini inserisce subito Vazquez per Pickel, passando a un più offensivo 4-2-3-1. Al 53′ contropiede del Modena: palla che arriva Defrel, sterzata sul mancino e tiro verso la porta di Fulignati, ma Sernicola respinge col petto a pochi passi dalla linea. All’ora di gioco Corini manda in campo anche Vandeputte e Quagliata per cambiare l’inerzia della partita. Al 61′ Johnsen si inserisce nella difesa avversaria e, a tu per tu con Gagno, colpisce la traversa. Al 64’ i grigiorossi riportano l’equilibrio: punizione spettacolare di Johnsen, palla che sbatte sul palo, Vazquez si fa trovare pronto sulla respinta per il definitivo 2-2.

La Cremonese sale a quota 18 punti, sempre in quarta posizione. Prossima sfida domenica 3 novembre allo Zini contro la capolista Pisa, un big match che dirà molto sul futuro della stagione.

Simone Guarnaccia – inviato a Modena

