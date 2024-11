“Quanto accaduto sabato pomeriggio, in occasione del derby Mantova-Cremonese, al ragazzo della Fondazione Sospiro, è un episodio che non solo mi ha colpito, ma che mi ha profondamente amareggiato. Fatti di questo tipo, violenti e ingiustificabili, sono inaccettabili e vanno condannati con fermezza, senza esitazione. Non è tollerabile che, nel 2024, ancora esistano episodi di questo genere, che macchiano la passione per lo sport e la convivenza civile e inclusiva”. Anche dal consigliere Dem Matteo Piloni arriva la condanna per quanto accaduto sabato scorso allo stadio Martelli di Mantova.

“Mi sento di esprimere tutta la mia solidarietà al giovane coinvolto, alla comunità della Fondazione Sospiro e all’associazione AMO, che sono realtà fondamentali non solo per il nostro territorio, ma anche per l’intera società. Spero vivamente che quanto accaduto non distolga il loro impegno e la loro missione, che continuano ad essere un punto di riferimento per tanti.

Le istituzioni e tutta la cittadinanza devono fare in modo che episodi come questo non restino impuniti e che il rispetto reciproco e la cultura del dialogo prevalgano sempre su ogni forma di violenza.

Mi auguro di incontrare più da vicino e al più presto queste realtà e, nel frattempo, mi auguro che, insieme, riusciremo a garantire che situazioni del genere non si ripetano mai più e a supportare chi ogni giorno lavora con dedizione per il bene delle nostre comunità”.

