Sono un centinaio le donne uccise in Italia nel 2024, un dato sconvolgente che oltretutto si aggiunge ad altri legati alla violenza di genere come stalking e abusi: ricordare le vittimi e al contempo agire per risolvere il problema è il fulcro della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre anche a Cremona con un evento svolto nel cortile del Palazzo della Provincia.

Presenti i rappresentanti delle Istituzioni, autorità religiose e militari, esponenti delle Associazioni operanti nella tutela e valorizzazione delle donne, con un fiore rosso simbolo dei diritti femminili e della lotta ai femminicidi. La dirigente della squadra mobile Giulia Cristina e il dirigente dell’anticrimine Claudio Giugliano hanno spiegato gli strumenti a disposizione di chi è vittima di violenza e riportato i dati su Cremona segnalando un aumento degli ammonimenti del Questore.

Mentre il Vescovo Antonio Napolioni ha sottolineato l’impegno in Diocesi non soltanto nella preghiera ma anche nell’educazione contro la violenza di genere. Un tema ripreso in diversi interventi, insieme all’invito a denunciare, perché l’amore è libertà e non schiavitù. Non sono mancati momenti culturali fra musica e arte in collaborazione con l’IIS Antonio Stradivari e il Centro Fumetto Andrea Pazienza, coinvolgendo i giovani nell’impegno per le donne.

Il servizio di Federica Priori con le interviste a: Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona – Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona – Cristina Pugnoli, Consigliera di parità

