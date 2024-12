Più visitatori e più espositori, per una manifestazione che continua a crescere di anno in anno. Bilancio positivo da parte degli organizzatori per la 79esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, kermesse che sta diventando sempre più fondamentale per l’intero settore agroalimentare e lattiero-caseario italiano. Numerosi, infatti, i turisti che nei tre giorni dell’iniziativa hanno affollato i padiglioni di CremonaFiere.

“Avremo i numeri di definitivi nei prossimi giorni – ha commentato il presidente dell’ente Roberto Biloni – ma riteniamo che l’affluenza sia aumentata di oltre il dieci per cento. Non solo: anche gli espositori hanno investito maggiormente rispetto agli anni passati, e credo che questo sia un segnale importante di fiducia”.

Grandi protagonisti quest’anno i giovani arrivati in città anche con scolaresche provenienti da diverse zone del Nord.

“Questa è diventata quest’anno una fiera per giovani – conferma Biloni – anche grazie alle iniziative organizzate insieme alle scuole di agraria. A questo si aggiunge anche la prima edizione di ‘Cremona Next Generation’, con una gara di conduzione degli animali da parte dei ragazzi; tutto questo ha creato attrattività e curiosità anche da parte del pubblico e della gente comune”.

Un’edizione comunque dove non sono mancate le problematiche dovute alle nuove restrizioni sanitarie. Nel frattempo, però, già si pensa al prossimo anno con tante idee e novità.

“Diciamo comunque che, da una parte, la fiera è un momento dove si deve fare business – ha concluso il presidente di CremonaFiere – per chi ha comprato gli spazi e gli allestimenti. Dall’altra, però, deve essere anche una grande festa per gli allevatori, per il lavoro che hanno svolto in questi mesi di preparazione dei propri animali; gli stessi allevatori che sono stati limitati a causa della blue tongue.

Ci auguriamo che la prossima edizione sia invece all’insegna della libertà, con una maggior presenza di tutti gli allevamenti europei. Perché questo è il nostro obiettivo e la manifestazione ha il nome in testa: Fiere Zootecniche Internazionali”.

