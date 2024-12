Esattamente quarant’anni fa il campione cremonese Gianluca Vialli realizzò la sua prima rete nel campionato di Serie A, la prima di una lunghissima serie (123 in tutto, per la precisione). Per l’esattezza, era il 16 dicembre 1984 quando allo stadio Luigi Ferraris di Genova, di fronte a più di 21mila spettatori, veniva disputata la dodicesima giornata della massima serie del calcio italiano, con la sfida tra Sampdoria e Avellino.

Gianluca Vialli aveva solo 20 anni e si era appena trasferito dalla sua Cremonese, club nel quale era cresciuto, in maglia blucerchiata. Quel giorno, contro l’Avellino, Vialli era entrato in campo dalla panchina quando, al 73′, il suo grande amico Roberto Mancini, con il quale formerà nel corso del tempo la magica coppia dei “Gemelli del gol”, gli servì dalla sinistra un cross perfetto dopo aver lasciato sul posto un avversario. Un cross che il giovane attaccante cremonese, entrato in campo con la maglia numero 15, trasformò in gol con un grande stacco di testa, con successiva corsa sotto la curva per esultare assieme ai suoi tifosi. Una rete decisiva, che permise alla Sampdoria di battere 1-0 l’Avellino.

Quel giorno, quarant’anni fa, l’Italia scoprì le doti da goleador di un ragazzo che la Samp aveva prelevato l’estate precedente dalla Cremo e che, negli anni successivi, avrebbe scritto assieme all’amico Roberto Mancini la storia della società blucerchiata. E proprio tra pochi giorni, domenica 22 dicembre, allo stadio Zini si affronteranno Cremonese e Sampdoria, due squadre unite dal ricordo di Gianluca Vialli, che durante la sua grande carriera ha vestito sia la maglia grigiorossa che quella blucerchiata.

