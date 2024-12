Una tradizione che si rinnova: anche per questo Natale 2025 il noto conduttore televisivo Amadeus ha optato per un luogo a pochi kilometri da Cremona. Si tratta dell’Osteria del Pescatore di Castelvetro Piacentino, scelto per la seconda volta consecutiva dopo il primo insolito Natale a sorpresa dello scorso anno.

A svelarlo una bella foto di gruppo che lo ritrae assieme allo chef Daniele Persegani; il locale, infatti, è il suo (volto di Rai1 accanto ad Antonella Clerici in “E’ sempre mezzogiorno”) e della sorella Nicoletta.

Con Amadeus anche l’immancabile e sempre sorridente moglie Giovanna Civitillo oltre ai figli, José e Alice, e a un inseparabile amico a quattro zampe.

Il menù? Rigorosamente all’insegna della tradizione: salumi nostrani con insalata russa e quiche, anolini in brodo di cappone e poi bollito. Per concludere panettone artigianale con chantilly allo zabaione, una chicca di chef Persegani.

