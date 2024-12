Una vittoria pesante come un macigno, il classico “colpaccio” per mettere alle spalle un periodo difficile di risultati. La Cremonese espugna l’Orogel Stadium di Cesena grazie alla prima rete in grigiorosso di Jari Vandeputte.

I padroni di casa provano a partire forte: al 2′ Antonucci calcia da posizione defilata, Fulignati respinge con il piede. Al 12′ il primo squillo dei ragazzi di Stroppa: schema su calcio d’angolo che libera al tiro Milanese dal limite, ma la sua conclusione è alta. Due minuti dopo, su corner battuto da Castagnetti, Vazquez stacca di testa, colpendo la parte alta della traversa. Al 29′ retropassaggio errato di Bianchetti, Berti si invola tutto solo verso l’area grigiorossa e serve Antonucci che controlla e calcia, Castagnetti salva deviando in corner.

La ripresa si apre con un brivido: Kargbo salta secco Ceccherini e serve un filtrante perfetto per Celia che, nell’area grigiorossa, prova a mettere in mezzo anziché calciare, Bianchetti spazza. All’ora di gioco Stroppa cerca la scintilla per accendere la partita, inserendo Vandeputte e Nasti per Milanese e Bonazzoli. Al 60’, proprio un giocatore subentrato si rende subito decisivo: Vazquez serve in verticale Vandeputte che apre il piattone alla ricerca del secondo palo e batte Klinsmann dal limite dell’area per l’1-0 grigiorosso. Al 67′ Celia si inserisce sulla sinistra e, a tu per tu con Fulignati, cerca ancora il passaggio senza concludere, la difesa grigiorossa libera. Al 70′ scarico dalla sinistra di Johnsen, Nasti, all’altezza del dischetto, calcia clamorosamente fuori. All’81′ cross dalla trequarti di Vandeputte, Pickel ci prova di testa ma mette fuori. Nel finale molta tensione, tanti contatti, e una grande chance per il Cesena, con Van Hoojdonk che mette fuori di testa a pochi metri dalla porta di Fulignati.

Enorme successo, in termini di importanza, della Cremo, che grazie a questi 3 punti sale a quota 29 punti, avanzando al quarto posto. Lo Spezia, terzo, è ora a 9 punti, mentre il Pisa, secondo, a 11. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 29 dicembre allo Zini contro il Brescia per il derby.

Simone Guarnaccia – inviato a Cesena

