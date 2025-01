Chiusura, da oggi 1 gennaio, dello sportello di Padania Acque a Castelleone: il presidente della Provincia Roberto Mariani, contattato dal sidaco Marchesi e dall’ex sindaco Fiori, sostiene le ragioni di chi chiede, anche attraverso una petizione, il ripensamento su questa seclta che penalizza il servizio sulterritorio.

“Ho incontrato sia sindaco che il capogruppo Fiori – ha detto Mariani durante l’intervista di fne anno-. Mi hanno portato un dossier molto completo sull’attività dello sportello di Castelleone: circa 2700 pratiche, è un punto informativo pienamente attivo e che serve un numero importante di Comuni, questo è l’aspetto interessante. E la spesa di circa 17mila euro all’anno è risicata rispetto al bilancio di Padania Acque.

“Occorre trovare una quadra per garantire il servizio ai cittadini, Padania dice che non è possibile, perragioni aziendali, ma io penso che una scelta del genere non possa prescindere da una discussione in assemblea dei sindaci prima di essere messa in atto”.

