Dopo la causa promossa dal Comune di Cremona contro Tamoil per ottenere il risarcimento del danno di immagine e il rimborso dei costi sostenuti, avviata nel 2022 e conclusasi circa un anno fa, a seguito della proposta conciliativa formulata dal Tribunale e accettata dalle parti, con risarcimento complessivo di euro 2.400.000,00, il Comune di Cremona ha deciso di costituirsi a sostegno delle posizioni del Ministero dell’Ambiente (ad adiuvandum) nella causa che quest’ultimo ha intentato contro la società Tamoil per danno ambientale e danno d’immagine. Come è noto, titolare della legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale è solo il Ministero dell’Ambiente.

Come più volte comunicato nel mese scorso, dopo che la notizia della pendenza della causa era trapelata in via informale, il Comune di Cremona si era attivato, tramite l’avvocato Alessio Romanelli, per approfondire la questione sotto ogni aspetto giuridico e processuale, rammentando che fu il Comune di Cremona a sollecitare l’avvio della causa da parte del Ministero nei confronti di Tamoil per il risarcimento del danno ambientale, anche con comunicazioni formali scritte del 29 giugno 2022 e del 23 novembre 2022.

A seguito di questo approfondimento, giuridico e processuale, si è quindi deciso di unirsi alla causa. Il Comune si è inoltre attivato con la richiesta ufficiale della copia della seconda relazione ISPRA per acquisire le valutazioni tecniche effettuate dall’Istituto e relative computazioni correlate all’entità del danno in relazione alla situazione di contaminazione rilevata tra il 2001 e il 2006.

Nel frattempo il sindaco ha firmato il decreto di istituzione dell’Osservatorio Tamoil che verrà convocato entro la metà di febbraio.

© Riproduzione riservata