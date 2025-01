E’ uno skatepark di tutto rispetto quello che sta sorgendo dietro i campi di CremonaArena, nell’area degli impianti sportivi comunali al Po, un intervento che fa parte del maxi cantiere che comprende anche il rifacimento di piazzale Azzurri d’Italia e via del Porto. I lavori in questo che era un campo da tennis in disuso sono ormai in stato avanzato, i vecchi scivoli in legno sono stati rimossi e al loro posto ne sono stati costruiti altri in cemento, ma nel frattempo l’associazione sportiva che aveva in essere la convenzione con il Comune per l’utilizzo e la gestione del campo, si è sciolta.

“Ne abbiamo avuto notizia e non entro nel merito delle motivazioni che hanno portato la società a questa decisione”, spiega l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Quello che siamo intenzianti a fare adesso è aprire una nuova manifestazione di interesse per sondare se esisono altri soggetti, non necessariamente associazioni sportive, ma anche impegnate nel campo delle attività giovanili. Sicuramente i lavori andranno avanti, quello skatepark risponde alle linee guida dettate dalla Federazione italiana sport rotellistici e sarà idoneo per ospitare gare di livello almeno nazionale“.

I lavori commissionati dal Comune sono stati rallentati in tutto questo comparto anche perchè inizialmente inseriti nei finanziamenti del bando Pinqua, poi trasferiti su quelli del Pnrr.

L’area dedicata allo skateboard era stata data in comodato d’uso all’Associazione Arzen ASD a febbraio 2021 e prevedeva una durata fino a tutto il 2036. Poi, lo scorso anno, la stessa Arzen comunica al Comune di non essere in grado di rispettare alcune condizioni del contratto e lo scioglimento del sodalizio. Da qui la necessità, adesso, di trovare un nuovo gestore. gb

