Ritorna a Cremona dal 28 al 30 Marzo l’evento che celebra i prodotti caseari Made in Italy, “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival”, evento giunto alla 5ª edizione.

In Italia si contano circa 487 tipologie di formaggi, che includono freschi, spalmabili e stagionati. Di questi, ben 53 possiedono la certificazione Dop, un primato che supera quello di ogni altro paese in Europa. La Francia, ad esempio, considerata uno dei principali rivali, ne conta 45. Morbido, stagionato, aromatico, speziato, dal sapore intenso o capace di accarezzare delicatamente anche i palati più raffinati, per tre giorni la città di Cremona vedrà come protagonista il formaggio, in una kermesse alla quale prenderanno parte aziende provenienti da tutto il territorio italiano.

Un ricco e variegato calendario di appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età, intratterrà i visitatori con degustazioni, show cooking, oltre a premi dedicati alle eccellenze casearie, ottimi per scoprire nuove combinazioni di gusto o sapori della tradizione, sculture di formaggio, laboratori, spettacoli, convegni e tavole rotonde. Le novità, però, non finiscono qui, sono in cantiere maxi costruzioni e saranno ideati percorsi alla scoperta dei singoli prodotti e degli abbinamenti a loro affini, noti ed inediti, come ad esempio l’immancabile sodalizio caseario con la mostarda o con il vino, ma si potrà anche degustare un bocconcino di mozzarella di bufala avvolto dalle note speziate di un gin artigianale. E ancora, soavi note di violino accompagneranno la degustazione di pregiati formaggi e i visitatori più curiosi saranno condotti alla scoperta delle produzioni casearie che si affacciano lungo il grande fiume Po, culla del comparto principe della manifestazione.

Non possono mancare, inoltre, come ogni anno, due grandi premi, l’Ambasciatore del gusto che verrà assegnato ad un personaggio noto che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine del formaggio a livello sia nazionale che internazionale, e l’Oscar del Formaggio, istituito per dare riconoscimento a una figura che abbia valorizzato e dato prestigio ai prodotti caseari italiani.

Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival sarà un appuntamento imperdibile nel cuore del distretto lombardo dei formaggi per degustare, acquistare e conoscere meglio uno tra i prodotti Made in Italy più apprezzati al mondo.

