Sequestro di persona e lesioni volontarie gravissime. Con queste accuse il giudice ha condannato a due anni e sei mesi Giovanni Carrera, 72 anni, il tassista cremonese arrestato nel febbraio del 2022 per quanto accaduto a Luca Lombardo, il 30enne di Cremona rimasto ferito gravemente la notte del 25 dicembre 2021 in via Mantova dopo essere caduto dal taxi in corsa. Il pm onorario Silvia Manfredi aveva chiesto un anno in più. L’imputato, assistito dall’avvocato Paolo Bregalanti, è stato inoltre condannato al risarcimento di 7 mila euro a favore di Lombardo, che dopo la lettura della sentenza ha dichiarato:”Sono felice, perché il giudice mi ha creduto. Io , come ho sempre detto, non mi sono buttato giù dal taxi in corsa“.

In apertura di udienza, Carrera aveva rilasciato dichiarazioni spontanee.

“Mi chiamo Carrera Giovanni”, ha esordito, “e sono praticamente più di trent’anni che faccio questo lavoro. E non ho mai avuto a che dire con nessun cliente, perché ritengo che i clienti siano la cosa più importante e più preziosa che possa avere. Innanzitutto voglio dire che quella notte che è successo il fatto io non pensavo minimamente, nemmeno lontanamente, a far del male al ragazzo, tantomeno a sequestrarlo. In trent’anni ho collaborato con la Questura, i carabinieri, con il pronto soccorso, sono un punto di riferimento anche per tanti genitori che vogliono portare i ragazzi a ballare, al cinema. E’ per quello che io dico che sono una persona non violenta e affidabile.

Ho collaborato anche con il settore Cultura della Provincia. Portavo i direttori dei musei, i critici d’arte, per quello mi chiamavano, perché, come ripeto, sono una persona affidabile. Cosa si può die di più ancora…E’ una situazione che non mi si è mai presentata. Io ho sbagliato, vi dico la verità, in due momenti. Quando sono saliti, che non ho chiesto subito i soldi, perché se mi avessero detto non abbiamo i soldi ma il bancomat, nel tragitto mi sarei fermato in qualche banca, così non saremmo nemmeno qui a discutere questa situazione. E poi, siccome quando sono saliti ridevano e scherzavano, io di solito cerco di far parlare la gente che è sul mio taxi, perché uso un po’ di psicologia per sapere con chi ho a che fare. Ma in quella situazione non sono riuscito a parlare. Non saprei cosa dire di altro..”

La notte dell’incidente, dopo essere stati al ristorante Chiave di Bacco di piazza Marconi, Luca e le sue due amiche Alessia e Ramona erano saliti sul taxi van dell’imputato che li aveva portati davanti all’hotel B&B di via Mantova. La corsa costava 20 euro, ma i ragazzi avevano solo una banconota da 10. Da lì era nata una discussione con Carrera che era ripartito con a bordo il solo Luca, poi finito fuori dal taxi, disteso in mezzo alla strada, gravemente ferito.

A portare all’arresto di Carrera, con alle spalle alcuni precedenti di polizia come lesioni, ingiurie, minacce o liti con i colleghi, era stata l’intercettazione shock di una telefonata nel corso della quale l’uomo si era detto sollevato dal fatto che la giovane vittima, viste le sue gravi condizioni, non fosse in grado di ricordare e dunque fornire la sua versione dei fatti. “Il pm”, così si era espresso il tassista al telefono, “mi ha detto che il ragazzo è a casa, ma non ci sta con la testa. Bene, così non può raccontare la sua versione. È una cosa positiva”.

Entro sessanta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

Sara Pizzorni

