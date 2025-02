La Vanoli si inventa la partita perfetta, scaccia i fantasmi e batte Trapani 85 a 80. Merito di tutta la squadra, sempre più unita e determinante e di un allenatore che ha saputo rivitalizzare i suoi giocatori, dando loro fiducia e carattere. Willis e Davis sono i migliori a referto, ma tutti hanno portato il proprio contributo e soprattutto ci hanno creduto fino alla fine.

Christian Burns fa subito il suo esordio in quintetto con la maglia Vanoli, ed è subito un 5 a 0 per Cremona impreziosito da un rimbalzo catturato dal nuovo arrivato che veste la canotta numero 23. La Vanoli resta avanti di misura sfruttando la buona vena realizzativa di Payton Willis, autore di 7 punti nei primi 5′ di gioco. Trapani prova il primo allungo (19-25), ma Cremona resta a contatto, nonostante qualche palla persa di troppo: quattro nei primi 10′ di gioco. Il primo quarto si chiude sul 21-25.

In un minuto gli Sharks capitalizzano 9 punti di vantaggio e spaventano il pubblico biancoblu. Il rientro in campo di Burns riporta linfa preziosa per il -4 propiziato dallo stesso ex Cantù e da una bomba di Willis (28-32). A suon di triple arriva il pareggio che fa scattare in piedi tutto il PalaRadi, con meritatissimi applausi per Nikolic e Lacey. Un paio di passaggi a vuoto degli ospiti alimentano l’entusiasmo in campo di Davis e compagni che sfruttano la situazione per portarsi sul +5, 41 a 36. Cremona con il passare dei minuti dimostra di avere energia e cuore, con cui compensa la qualità degli avversari, allungando fino al 48 a 41 a 30″ dal riposo grazie a un gioco da tre punti di Corey Davis. Le squadre rientrano negli spogliatoi con la Vanoli in vantaggio 48 a 44.

È ancora Burns ad aprire le marcature della Vanoli che ha nel suo nuovo acquisto uno dei giocatori più positivi della serata, mentre Trapani si concede qualche passaggio a vuoto. Un antisportivo fischiato a Davis, ribalta l’inerzia della partita, ma lo stesso Davis si fa subito perdonare con la tripla del -1 (55-56). Gli Sharks aumentano l’intensità difensiva e Willis e compagni faticano a trovare lo spazio per andare al tiro. Dreznjak continua il digiuno dall’arco, ma non è il solo, nel terzo quarto la Vanoli colpisce dalla distanza 1/9. All’ultimo riposo Trapani è in vantaggio 62 a 59.

La buona notizia è la prima tripla di Dreznjak in avvio di quarto periodo, imitato poco dopo da Willis. Owens schiaccia su invito di Davis, che poi allunga con una bella penetrazione fino al 71 a 64. Cremona si permette anche qualche errore di troppo, ma Trapani sembra non trovare la lucidità per approfittarne. Due liberi di Owens regalano il +10 alla Vanoli 78 a 68 a due minuti dalla fine. Cremona ci crede, il PalaRadi si scalda, ma viene gelato da due bombe di fila di Alibegovic che valgono il -5 (81-76). Finisce a 85 a 80 nel tripudio generale, con un abbraccio tra tifosi e squadra, coach Brotto e il presidente Vanoli, Corey Davis portato in trionfo dalla curva e Christian Burns che sventola la bandiera biancoblu. Top scorer della partita è Willis con 17 punti, Davis mette a segno 15 punti e 8 assist, ma è Zampini il migliore per valutazione con 20.

Cristina Coppola

