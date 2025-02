La Vanoli Cremona da oggi ha un Burns in più nel motore per provare a invertire la rotta nel momento più delicato della stagione. Christian Burns, lungo statunitense di passaporto italiano, è pronto a mettere esperienza, fisicità e leadership al servizio di coach Pierluigi Brotto. Appena sbarcato a Cremona, Burns ha già sostenuto il primo allenamento con i compagni al PalaRadi, mettendosi subito a disposizione della squadra.

Ha fatto il suo ingresso sul parquet con il sorriso, qualche minuto prima dell’allenamento, giusto il tempo per scambiare due chiacchiere con i compagni, un po’ di stretching e poi subito la palla in mano per provare i canestri del PalaRadi. Dopo il saluto con lo staff, via al riscaldamento agli ordini del preparatore Jacopo Torresi e quindi al lavoro con coach Brotto e i compagni con cui dovrà trovare al più presto la giusta sintonia.

“Sono grato di questa opportunità. Porterò esperienza, motivazione e fisicità per aiutare la squadra in qualsiasi modo” le sue prime parole in biancoblu riportate dal comunicato ufficiale della società.

Non solo un rinforzo sotto canestro, ma anche un giocatore in grado di portare esperienza e leadership all’interno dello spogliatoio, qualità fondamentali per un gruppo che sta lottando per la salvezza, come ha confermato Andrea Conti, General Manager della Vanoli che ha seguito come sempre l’allenamento da bordo campo.

Ala-centro di 2,03 metri, Burns è un giocatore di grande energia e solidità nel pitturato. Sceso in A2 con Cantù nelle ultime due stagioni, ha confermato la sua capacità di incidere con rimbalzi, punti e presenza difensiva. Il lungoclasse ’85, compirà 40 anni a settembre, è originario di Trenton, New Jersey, ma può vantare una lunga esperienza europea (Polonia, Portogallo, Germania, Ucraina) prima di sbarcare in Italia nel 2012/13 con Montegranaro, in Serie A. E, dopo un’esperienza in Russia e Repubblica Ceca, dove vince il titolo nazionale, e una parentesi negli Emirati Arabi, ancora in Italia, con Brescia, nella stagione 2016/17, chiude con 11.4 punti e 6.6 rimbalzi di media, meritandosi la chiamata in Nazionale Italiana per i Campionati Europei, Cantù e all’Olimpia Milano, con cui esordisce in Eurolega e vince la Supercoppa Italiana nel 2018.

Nel 2020 fa ritorno a Brescia, diventando una bandiera del club e contribuendo alla vittoria della Coppa Italia, prima di tornare, nel 2023, a Cantù. Ora è pronto per una nuova sfida con la maglia della Vanoli, chiamato a dare solidità e presenza in un momento chiave della stagione.

Cristina Coppola

