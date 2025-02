I corridoi silenziosi, dopo l’uscita degli studenti, restano comunque intrisi di una tristezza che aleggia nell’aria, quasi palpabile: all’Iis Torriani restano professori e docenti, impegnati negli scrutini. Ma il clima non è quello di sempre: la morte improvvisa del 14enne Luca Barba, a causa di un malore, ha lasciato tutti attoniti.

“La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria comunità, uno spazio di incontro, dove il rispetto, il dialogo e la collaborazione trasformano le aule in una seconda casa” si legge in una nota della preside, Simona Piperno, pubblicata sul sito del Torriani. “Si costruiscono legami. In questa grande famiglia, ogni studente è prezioso e ogni docente è una guida.

Ecco perché per l’IIS Torriani questo è il giorno più triste e le parole sono inadeguate di fronte a quanto è inimmaginabile, eppure è accaduto”.

E l’Iis non fa mancare la propria vicinanza alla famiglia del giovane, a quei genitori che hanno perso l’unico figlio. “Con profondo dolore e sgomento, l’intera comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia, ai compagni di classe e agli amici di Luca Daniele Barba, che ci ha lasciato improvvisamente, oggi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto: studenti, docenti e personale scolastico” si legge nel documento.

Luca viene ricordato come “uno studente gentile, riservato, molto disponibile a collaborare con i docenti e molto amato dai suoi compagni; era solo all’inizio della sua avventura alle scuole superiori. Compagni e docenti si sono prodigati nel momento più drammatico che mai potesse accadere in un Istituto Scolastico. Quando si è persa ogni speranza e dall’ospedale è giunta la notizia, l’abbraccio dei docenti alla classe e il pensiero alla famiglia hanno accompagnato le ultime ore di scuola.

In questo momento di immenso dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e ci uniamo con affetto e vicinanza al lutto della famiglia” conclude la nota.

A unirsi alle parole della preside, anche quelle dei rappresentanti degli studenti. “Cari compagni e compagne, oggi la nostra scuola è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole. Durante l’ora di scienze motorie, un nostro compagno di prima superiore ha avuto un malore improvviso e, nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta” scrivono i ragazzi in una nota, pubblicata sulle pagine social della scuola. “In un momento così difficile, ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di classe. È una notizia che ci colpisce profondamente, e ognuno di noi la affronterà in modo diverso”.

lb

© Riproduzione riservata