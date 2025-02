Il gruppo di cittadinanza attiva dei Limpiadores de Estrellas ha ripulito la scarpata del cavo Baraccona che costeggia via Sesto all’altezza del sottopasso ferroviario e di via Milano. Un lavoro iniziato alle 7 e terminato alle 11.30, per decine e decine di sacchi di rifiuti raccolti, soprattutto plastica ma anche ingombranti e persino liquidi inquinanti, recuperati dai volontari e accatastati in sacchi in attesa di essere ritirati da Aprica, con cui c’è un accordo di collaborazione.

Nell’occasione è stata anche recuperata, non senza difficoltà, la bicicletta che ricordava la tragica scomparsa di Angela Crista, una ciclista investita proprio in quel punto di via Sesto 13 anni fa. I volontari hanno recuperato la bicicletta e ripristinato il luogo del ricordo coloncando anche un cartello in ricordo della tragedia.

© Riproduzione riservata