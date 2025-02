Sanremo? Mai sentito! I giocatori americani della Vanoli alle prese con il mistero del Festival. Ogni febbraio, in Italia, si parla solo di una cosa: il Festival di Sanremo. Musica, emozioni, polemiche, eppure c’è chi ancora non sa di cosa si tratti, ma per un giocatore di basket che arriva da oltreoceano non è facile riuscire ad entrare nel mood del Festival della canzone italiana. E così gli americani della Vanoli Cremona hanno realizzato, con l’aiuto dello staff comunicazione della società, un video social (qui per vederlo) che li vede protagonisti ed è già virale: facce perplesse, domande ironiche e un’unica grande richiesta… qualcuno ci spieghi cos’è Sanremo!

“Sanremo?” pronunciano Payton Willis e Tajion Jones con un’espressione perplessa. “Non sappiamo cosa sia!” sottolinea Corey Davis, mentre Trevor Lacey e Christian Burns si guardano in giro cercando una risposta. “Ogni anno ci chiedono se conosciamo Sanremo, ma davvero, non abbiamo idea di cosa sia!” aggiungono, sempre più confusi.

E allora perché non chiedere direttamente aiuto a qualcuno di autorevole? E, tra il serio e il faceto, si rivolgono addirittura al conduttore Carlo Conti.

A raccontare la genesi del video è Damiano Bonvicini, responsabile del team comunicazione della Vanoli, che ha curato la realizzazione del contenuto virale, insieme a Martino Pagnone: “L’idea è nata perché volevamo fare qualcosa su Sanremo, che in Italia è un evento gigantesco, ma sapevamo che i nostri ragazzi americani non avevano la minima idea di cosa fosse. Così ho iniziato a fare qualche domanda nei giorni scorsi e ho capito subito che su questo si poteva giocare. Nessuno ne sapeva nulla e ho pensato che fosse perfetto per un contenuto social divertente”.

Inizialmente, il piano era quello di creare un video più formale, con una musica seria di sottofondo, giocando sul concetto di “sofferenza” degli italiani nel tentare di spiegare Sanremo agli americani, ma è stato ancora più divertente quando hanno iniziato a improvvisare! – racconta Bonvicini – Abbiamo provato a spiegare loro che Sanremo è come la notte degli Oscar, ma dura una settimana intera. Loro erano increduli: ‘E che dobbiamo fare per una settimana? Ascoltare sempre le stesse canzoni?’. Nessuno ne aveva mai sentito parlare prima, e mi ha fatto ancora più ridere il fatto che la stessa conversazione l’avevo avuta con loro l’anno scorso”.

Il risultato? Un video genuino e spontaneo che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e che ha reso perfettamente l’idea dello smarrimento che spesso gli stranieri provano davanti al Festival di Sanremo. Chissà, magari alla fine della settimana Corey Davis e compagni diventeranno anche loro fan di Sanremo!

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata