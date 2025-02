Agripower ha ritirato la proposta di realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano in località Casanova del Morbasco, a due passi dalle prime case. Il decreto di archiviazione della pratica è stato pubblicato alcuni giorni fa dal settore Ambiente della Provincia, l’ente deputato a dare l’autorizzazione.

Al momento in Comune non risultano altre richieste anche se è molto probabile che la ditta, diretta emanazione di A2A, proporrà un nuovo progetto per la produzione di biometano attraverso un impianto di potenza nominale dimezzata rispetto ai 500 simil/metri cubi all’anno che prevede un iter autorizzativo semplificato.

Sul primitivo progetto si erano riversate molte osservazioni da parte degli enti coinvolti, Arpa, Ats e protatori di interessi come i comitati di cittadini, oltre al parere negativo da parte del Comune di Sesto ed Uniti. gb

© Riproduzione riservata