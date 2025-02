Rafforzare il partito partendo dal territorio con l’elezione di nuovi rappresentanti; questi gli obiettivi con cui si terranno il prossimo weekend i congressi di Fratelli d’Italia in 13 paesi della provincia di Cremona, succursali locali dell’Associazione Politica di Giorgia Meloni.

In tutte le sedi sparse sul territorio si è giunti ad una candidatura unitaria: gli iscritti dovranno pertanto votare a favore o contro un solo nominativo.

Soddisfazione da parte del Presidente Provinciale di Cremona, Marcello Ventura.

“Saranno due giorni importanti da un punto di vista di unità del partito – ha commentato Ventura – in quanto tutti i candidati faranno un congresso unitario, essendo stata trovata la sintonia fra tutte le anime varie che ci distinguono. È un fattore positivo, perché permetterà di lavorare in sintonia anche con il coordinamento provinciale, per portare a uno sviluppo del partito prossimamente su tutto il territorio”.

Oltre agli appuntamenti del prossimo weekend, il 22 febbraio le elezioni si svolgeranno anche nella città di Cremona. Tornando invece sul territorio, tra i 13 candidati presidenti 5 sono volti nuovi, seppur nella maggior parte dei casi già inseriti nei vari direttivi locali.

E se negli ultimi anni molto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare.

“Si cercherà di implementare quelli che sono i contatti sul territorio con tutte le persone interessate – ha proseguito il presidente provinciale – dai tesserati all’associazione, fino ai sindaci. Stiamo crescendo, ci sono tesserati un po’ in tutti i paesi della provincia di Cremona”.

“L’obiettivo è di costruire altri circoli anche nel corso del 2025 – ha concluso Ventura – al di là dei congressi che vengono fatti ad oggi. Un grosso in bocca al lupo a tutti per il lavoro che svolgeranno. Un grazie a chi è deciso di ricandidarsi confermando la propria posizione, ma un grazie anche a queste nuovi nomi che tengono al partito e quindi vorranno sicuramente fare bene come hanno fatto i loro predecessori”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata