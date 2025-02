I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno denunciato un uomo di 50 anni, con precedenti di polizia a carico, per guida in stato di ebbrezza, a seguito di un sinistro stradale che lo stesso soggetto avrebbe causato.

I fatti risalgono alla sera del 10 febbraio, quando i militari, poco dopo le 19, erano intervenuti sulla SP 234, dove un’autovettura, ferma al semaforo, era stata tamponata da un furgone che era sopraggiunto nella stessa direzione di marcia.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di accertare che l’uomo alla guida del furgone aveva un tasso alcolemico di quasi 3 volte il limite consentito e che era alla guida con la patente già revocata. È stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per guida con patente revocata.

