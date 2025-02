Si è svolto questa mattina alle 10 l’incontro tra ProgettoA, la cooperativa che ha vinto l’appalto del Comune per il servizio di assistenza agli studenti disabili e le organizzazioni sindacali in rappresentanza degli operatori che potrebbero passare dai precedenti, al nuovo gestore del servizio.

53 gli educatori che hanno dato questa disponibilità, ma che non hanno ancora incontrato fisicamente la cooperativa bergamasca che – è emerso nell’incontro coi sindacati della Funzione Pubblica – ha prospettato di offrire più ore si lavoro rispetto a quelle che svolgono attualmente.

L’incontro di stamani era un atto dovuto per garantire la regolarità dell’applicazione dei contratti tra le cooperative uscenti (Cosper, Società Dolce, Sentiero, Gamma e Meraki) e ProgettoA: quindi si parla di anzianità, inquadramento, scatti salariali. In più i sindacati hanno chiesto garanzie aggiuntive per i casi particolari, riguardo ad esempio l’applicazione della legge 104. Il testo definitivo, pronto per le firme, sarà disponibile nelle prossime ore.

La situazione dell’appalto è tuttavia in divenire. Circola infatti l’ipotesi del ricorso che una o più cooperative potrebbero presentare al Tar per l’esito della gara: a seconda del vizio tecnico che potrebbe essere ravvisato – ma siamo nel campo delle ipotesi – si arriverebbe o all’indizione di una nuova gara oppure ad un affidamento temporaneo vincolato del servizio a Progetto A, che, lo ricordiamo, ha superato il raggruppamento di imprese sociali cremonesi per soli soli 15 centesimi di punto.

E nelle scorse ore si è svolto anche l‘incontro tra Comune e le scuole di Cremona, dalle primarie alle superiori, dove operano gli educatori che in queste ore devono decidere se restare con l’attuale datore di lavoro o no. “Ci è stato riferito che dal punto di vista dell’ente locale non si poteva fare altro”, afferma Alberto Ferrari, preside del Liceo Aselli.

“Da parte mia, personalmente, resta la riflessione che ci si sia dimenticati dell’utenza. Perché questa utenza così fragile ha un diritto che viene prima di tutto ed è la continuità nel corso dell’anno”.

Da quanto è emerso, ProgettoA intende reclutare altri educatori (al momento manca almeno due terzi del personale attualmente in servizio, corrspondenti a un terzo del monte ore totale) dal distretto cremonese. Il passaggio di consegne avverrà il 5 marzo, dopo la sospensione delle lezioni per il carnevale.

Giuliana Biagi

