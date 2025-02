Si terranno lunedì alle 15 nella chiesa ortodossa di via Litta 36 a Cremona i funerali di Luca Barba, 14 anni, lo studente dell’istituto Torriani di Cremona deceduto lunedì scorso a scuola a causa di un malore improvviso. “Ha toccato il Cielo per raggiungere il Paradiso il nostro amato Luca”. Lo annunciano mamma Mihaela e il papà Liviu.

Giovedì scorso, così come disposto dalla procura di Cremona, è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Luca, che darà risposte sulle esatte cause che hanno provocato la morte del giovanissimo studente. Sul decesso, la procura ha aperto un fascicolo di indagine a modello 45, un’iscrizione effettuata nel registro degli atti ancora non costituenti reato.

Luca si era sentito male mente stava facendo ginnastica a scuola. La sua scomparsa ha destato incredulità e dolore nella scuola che frequentava e in tutta la comunità cremonese.

