A causa dell’incendio scoppiato giovedì alla Indorama di Pizzighettone, ex Sicrem, il sindaco Luca Moggi aveva firmato una ordinanza con la quale imponeva il divieto di utilizzo degli impianti interessati dall’incendio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Già a partire da lunedì 17 febbraio, però, è previsto il riavvio graduale dell’impianto di aderizzazione tessuti e delle linee di aderizzazione filo singolo che non sono state interessate dall’incendio. Al contrario, la parte colpita rimarrà ferma fino a quando non saranno completate le operazioni di riparazione e messa in sicurezza.

Cessata ormai da tempo la parte chimica, nello stabilimento pizzighettonese vengono attualmente prodotte le tele che costituiscono il substrato degli penumatici, attraverso un processo di aderizzazione. Fortunatamente nell’incendio non si sono registrati feriti.

