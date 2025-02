Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso: record di ascolti, immancabili polemiche e come sempre, tanta musica destinata a farci compagnia per i prossimi mesi. Per Cremona il bilancio appariva solo in un primo momento deludente: nessuna delle canzoni in gara firmata da autori locali è infatti riuscita a conquistare un posto nella top 5. Ma a ben guardare, la città del Torrazzo può comunque sorridere, perché una delle vere vincitrici del festival porta la firma di un cremonese.

Si tratta di “Tutta l’Italia”, la canzone di Gabry Ponte che ha fatto da sigla ufficiale della kermesse e che, sin dalla prima serata, è entrata nelle orecchie e nei cuori del pubblico diventando un vero e proprio tormentone. Ebbene, dietro a questo successo c’è Edwyn Roberts, autore e compositore cremonese già noto per il suo talento e per la vittoria al festival nel 2020, quando firmò “Fai rumore” di Diodato.

Edwyn Roberts non è nuovo ai successi sanremesi. Dopo la trionfale esperienza del 2020, il suo nome è rimasto una presenza costante tra i crediti di molte canzoni di successo (nel 2024, ad esempio, firmò Capolavoro de Il Volo e Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri). Quest’anno, pur non avendo portato suoi brani in gara, ha firmato quella che si può considerare la colonna sonora dell’evento.

La canzone è stata portata anche sul palco dell’Ariston con una esibizione dal vivo in apertura della serata finale. Non soltanto una sigla ma la fotografia di un Paese che si ritrova: è “Tutta l’italia” che si emoziona e si riconosce durante le cinque serate del Festival più atteso.

Giovanni Rossi

