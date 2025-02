Il papá e la mamma straziati dal dolore, accasciati in lacrime sulla bara del figlio. A Cremona, nella Chiesa ortodossa di via Litta, l’ultimo saluto a Luca Barba, 14enne morto il 10 febbraio mentre stava facendo educazione fisica con la sua classe dell’Istituto Torriani.

Un rito, celebrato in romeno, che ha riunito la famiglia e tantissimi giovani che, accompagnati anche dai genitori, sono giunti per dire addio al giovane amico, tra canti e preghiere. Uno di loro si è sentito male durante la cerimonia, ed è stato accompagnato fuori dalla chiesa.

Era il 10 febbraio quando si è consumata la tragedia all’Istituto Torriani. Luca si è sentito male mentre faceva ginnastica con la sua classe, la 1a C indirizzo Informatica, nella palestra della scuola primaria del quartiere Cambonino, struttura a cui si appoggia l’Iis per le ore di motoria. All’improvviso, mentre la classe stava facendo una staffetta, il 14enne si è accasciato al suolo, sotto lo sguardo spaventato dei compagni di classe.

Immediato l’intervento del professore, che ha cercato di rianimarlo con anche l’ausilio del defibrillatore semiautomatico, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, mentre gli studenti sono stati fatti rientrare immediatamente in classe. Ma per lui, non c’è stato nulla da fare.

