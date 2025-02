Verrà effettuata domani, così come disposto dalla procura di Cremona, l’autopsia sul corpo di Luca Barba, 14 anni, lo studente dell’istituto Torriani di Cremona deceduto lunedì a scuola a causa di un malore improvviso. Sulla morte di Luca, che si era sentito male mente stava facendo ginnastica a scuola, la procura, nella persona del sostituto procuratore Giannangelo Maria Fagnani, ha aperto un fascicolo di indagine a modello 45, un’iscrizione effettuata nel registro degli atti ancora non costituenti reato.

Un atto che servirà per poter effettuare accertamenti: gli inquirenti, infatti, acquisiranno la documentazione medica di Luca per verificare se avesse o meno dei problemi cardiaci pregressi non portati a conoscenza della scuola, e sentiranno i genitori del ragazzo, la cui scomparsa ha destato incredulità e dolore nella scuola che frequentava e in tutta la comunità cremonese.

Sara Pizzorni

