Daniele Bonali, presidente della commissione Bilancio del Comune di Cremona, fa chiarezza sulle polemiche innescate dall’opposizione di centrodestra dopo la seduta dei giorni scorsi nella quale sono state illustrate le variazioni di Bilancio.

“Negli ultimi giorni – afferma Bonali – si è scatenato un forte dibattito sollevato da alcuni consiglieri del centrodestra, i quali hanno sollevato critiche strumentali riguardo la posizione del Sindaco Virgilio sui recenti “tagli” governativi. Questi “tagli”, come chiarito in Commissione, non sono da considerarsi come semplici riduzioni di budget, ma piuttosto come accantonamenti. In altre parole, i fondi non verranno completamente eliminati, ma una parte di essi resterà bloccata per un ipotetico utilizzo successivo.

“Ma cosa significherebbe questa manovra per i cittadini e per i servizi pubblici? Il Sindaco Virgilio ha sollevato una questione legittima che merita attenzione. Si tratta di una riduzione della spesa corrente, un aspetto cruciale per il funzionamento quotidiano delle amministrazioni locali. I comuni, come quello di Cremona, si trovano a dover garantire servizi essenziali: dall’istruzione ai trasporti, dalla sanità alla sicurezza. Ogni euro risparmiato o accantonato è un euro che può influenzare direttamente la qualità della vita dei cittadini.

“È innegabile che la comunità venga prima di ogni dictat di partito o di governo. Amare Cremona significa anche essere pronti a difenderla dalle insidie politiche che tentano di affossare il lavoro quotidiano delle amministrazioni locali. La domanda sorge quindi spontanea: fino a che punto possiamo permettere che le decisioni politiche influenzino negativamente il benessere dei nostri cittadini? Da un lato, il Governo nazionale deve fare i conti con una realtà economica complessa e con la necessità di razionalizzare le spese destinate alla popolazione, dall’altro, però, la responsabilità di garantire servizi e opportunità alla popolazione locale non può essere trascurata.

“I consiglieri del centrodestra, esprimendo il loro dissenso, stanno soltanto cercando di difendere la propria posizione politica, mentre il Sindaco ha richiamato, con decisione, l’attenzione su un tema cruciale: la sostenibilità sociale ed economica della nostra città. Se i fondi continuano a essere accantonati senza un piano chiaro di investimento nel territorio, i rischi di impoverimento dei servizi aumentano. Le aree più vulnerabili della nostra comunità potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà ancora maggiori, creando così un divario sempre più ampio.

“Il Sindaco Virgilio ha ragione a sottolineare l’importanza di una gestione responsabile del bilancio pubblico. Infatti, è fondamentale che questo approccio non si traduca in una mera contabilità, ma in una visione strategica a lungo termine. Una visione che metta al centro i bisogni dei cittadini, che crei opportunità e che stimoli la crescita. È tempo che tutti i rappresentanti eletti, indipendentemente dall’appartenenza politica, si uniscano per trovare soluzioni economicamente efficaci, che non siano solo frutto di compromessi, ma che siano guidate dall’amore per la città.

“In conclusione, la sfida è aperta. È un momento decisivo per il futuro di Cremona: possiamo scegliere di collaborare per garantire che nessun cittadino venga dimenticato, e che il lavoro dei nostri enti locali non sia compromesso da scelte che ignorano le reali esigenze della comunità. Difendere Cremona significa unirsi nella lotta per un futuro migliore, per costruire una città dove i diritti e i bisogni dei cittadini siano sempre al primo posto. Non perdiamo questa opportunità: lavoriamo insieme per il bene comune. Facciamo tesoro del monito del nostro Sindaco, sostenuto da molti altri colleghi che hanno espresso, con ampia trasversalità politica, una forte preoccupazione per un futuro sempre più povero di risorse importanti e fondamentali per le comunità locali”.

© Riproduzione riservata