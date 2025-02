Nuova udienza preliminare oggi in tribunale a Sondrio contro Fabio Molinari, ex provveditore agli studi di Cremona ed ex dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, accusato di concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti. 37 gli imputati, oltre il principale accusato, e 108 le parti offese.

Nel corso dell’udienza, come riportato dal sito laprovinciaunicatv.it, il colpo di scena è arrivato dalla richiesta dell’avvocato Stefano Di Pasquale, difensore di Molinari, di celebrare il processo con il rito abbreviato condizionato all’effettuazione di una perizia psichiatrica. Secondo la documentazione prodotta dalla difesa, all’epoca dei fatti l’imputato non sarebbe stato nel pieno delle sue capacità di intendere e di volere. Il giudice Fabio Giorgi deciderà il prossimo 7 marzo. Per sei degli imputati gli atti sono stati inviati alle procure di competenza di Brescia e Bergamo, per altri 17 è stata chiesta la messa in prova, per cinque il rito abbreviato, fra cui lo stesso Molinari.

L’attività di indagine su Molinari, che aveva lasciato il Provveditorato di Cremona nel luglio del 2021 dopo due anni di incarico, aveva preso il via in seguito a tre esposti presentati nei primi mesi del 2022 su un presunto utilizzo illecito di fondi pubblici a fini privati e incarichi di docenza attribuiti in maniera illecita. Secondo l’inchiesta, in cambio degli incarichi ricevuti avrebbero accettato di versare parte dei compensi a un’associazione culturale riconducibile a Molinari.

I fatti contestati riguardano reiterate ingerenze dell’ex dirigente di Sondrio, all’epoca in carica, nelle assunzioni del personale docente da parte dei presidi, attraverso la procedura di messa a disposizione, nonché l’utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per fini estranei a quelli istituzionali, ovvero per saldare debiti per spese personali sostenute da Molinari.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata