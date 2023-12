E’ stata fissata al prossimo 13 giugno l’udienza preliminare a Sondrio a carico di Fabio Molinari, 45 anni, di Lovere, ex provveditore agli studi di Cremona ed ex dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, accusato di concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti. L’attività di indagine sull’ex dirigente, che aveva lasciato il Provveditorato di Cremona nel luglio del 2021 dopo due anni di incarico, aveva preso il via in seguito a tre esposti presentati nei primi mesi del 2022 su un presunto utilizzo illecito di fondi pubblici.

Insieme a Molinari compariranno davanti al gup di Sondrio Fabio Giorgi altre 37 persone, tra cui presidi, dirigenti scolastici e beneficiari di tirocini e borse di studio finiti nell’inchiesta con le accuse di peculato e induzione indebita. Per tutti si valuterà la richiesta di rinvio a giudizio della procura. Le parti offese risultano essere 108, tra cui il Ministero, gli istituti scolastici e i professori vittime delle presunte concussioni.

Tra le contestazioni, l’utilizzo di fondi pubblici a fini privati e incarichi di docenza attribuiti in maniera illecita. Secondo l’inchiesta, in cambio degli incarichi ricevuti avrebbero accettato di versare parte dei compensi a un’associazione culturale riconducibile a Molinari. Negli esposti presentati alle Procure di Sondrio, Cremona e alla Corte dei Conti, si faceva riferimento ai fondi del ministero utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per cui erano stati stanziati: l’acquisto di felpe, vino, materiale fotografico, un drone, un pianoforte da 2.000 euro.

I fatti contestati riguardano reiterate ingerenze dell’ex dirigente di Sondrio, all’epoca in carica, nelle assunzioni del personale docente da parte dei presidi, attraverso la procedura di messa a disposizione, nonché l’utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per fini estranei a quelli istituzionali, ovvero per saldare debiti per spese personali sostenute da Molinari. Sono stati contestati anche consolidati rapporti tra l’ex dirigente e diversi giovani ai quali erano stati promessi e fatti attribuire in maniera illecita incarichi di docenza, borse di studio,

stage e tirocini retribuiti presso gli istituti scolastici della provincia. Alla predisposizione e attuazione di bandi pubblici, talvolta costruiti ad hoc per i candidati dall’ex dirigente previamente individuati, avrebbero fatto seguito induzioni indebite nei confronti degli stessi “stagisti” affinché, in cambio dell’assunzione presso le scuole valtellinesi, versassero parte dei loro compensi connessi agli incarichi sul conto di una associazione culturale a lui riferibile.

La guardia di finanza, coordinata dalla procura, ha analizzato una copiosa documentazione, intercettazioni, i contenuti di comunicazioni di vario genere, sentendo a verbale numerose persone informate sui fatti.

Molinari era stato arrestato nell’ottobre dell’anno scorso, raggiunto dall’ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari, in seguito revocati. L’ex dirigente era poi stato sottoposto all’obbligo di dimora e rimosso dall’incarico dall’Ufficio regionale di Milano. Attualmente è libero.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata