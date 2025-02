Ad un anno dalla nascita dell’iniziativa solidale del “pasto sospeso” lanciata dai Rotary Club del Gruppo Terre Padane sono stati somministrati più di 8mila pasti del valore di 5 euro nelle cucine di viale Trento e Trieste a Cremona. Questo pomeriggio, la consegna degli attestati di merito agli esercizi commerciali che si sono maggiormente distinti nella raccolta dei contributi, all’interno del Salone dei Quadri di palazzo Comunale.

Come spiega Claudio Bodini, Rotary Terre Padane e coordinatore service pasto sospeso, “abbiamo voluto fare qualcosa per gli indigenti e abbiamo cercato di trovare una soluzione diffondendo a tappeto la possibilità di dare un contributo. I risultati sono stati bellissimi perché siamo riusciti in meno di un anno e mezzo a raccogliere 40.000 euro da donare alla San Vincenzo de Paoli”.

Punto cardine di questo grande traguardo è stata la collaborazione di 70 esercizi pubblici di città e provincia, tra ristoranti, negozi ed associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

“La soddisfazione è tanta perché si è creato un rapporto costante basato su tanta buona volontà e la condivisione di un progetto comune”, afferma Massimo Fertonani, Presidente San Vincenzo di Cremona: Queste persone, i titolari e gli esercenti a cui oggi consegneremo questi attestati, sono persone il cui merito è grande; per più di un anno hanno proposto ai loro clienti e i loro conoscenti, questa iniziativa”.

