Le note dei violini che riecheggiano in ogni via i e le antiche botteghe musicali: è la nostra città, Cremona, la decima tappadi Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata di domenica 23 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese si trova a Cremona, con quattro ristoranti in sfida. Nella nuova puntata, si sveleranno le prelibatezze della cucina che esalta i prodotti del territorio come il bollito, il torrone, la mostarda e gli inconfondibili marubini, la pasta fresca ripiena più tipica. Borghese cerca il miglior ristorante di cucina contemporanea di Cremona e provincia. I quattro ristoranti in gara sono “Juliette Lounge Restaurant” , “L’oSte”, “Il Remolino” e “Ristorante Il Violino”.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, con una caratteristica o un aspetto particolare in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa si occupa di ispezionare attentamente la cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, tematico di quella particolare puntata e rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Sulle tavole cremonesi c’è un ingrediente saporito e colorato che non può proprio mai mancare: la zucca, che con la sua dolcezza e consistenza è perfetta per un risotto gustoso e del tutto personalizzabile.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve premi per un valore superiore ai 5mila euro e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Fband

© Riproduzione riservata