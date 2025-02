Il tedesco Christoph Wilke è il vincitore della prima edizione del Torneo Internazionale maschile di Tennis in Carrozzina “I Trofeo Open Padus”, organizzato in Canottieri Bissolati. La finale, disputata davanti a un pubblico numeroso e alla presenza di diverse autorità, ha visto Wilke imporsi sul connazionale Anthony Dittmar, costretto al ritiro a causa di un infortunio alla mano.

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per l’ottima riuscita del torneo, caratterizzato da un alto livello tecnico, spirito agonistico e fair play. Fondamentale il contributo dei numerosi volontari coinvolti: medici, autisti, interpreti, addetti alla segreteria e ai campi. Un ruolo di rilievo è stato svolto anche dagli studenti del corso di laurea in fisioterapia dell’Università di Brescia, sede di Cremona, presenti alle gare sotto la guida dei loro docenti.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Presidente della Canottieri Bissolati Maurilio Segalini, il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio con l’assessore allo sport Luca Zanacchi, il Past President del Panathlon Club Cremona Cesare Beltrami e il Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Maurizio Mondoni. Tutti hanno espresso il loro plauso per l’organizzazione impeccabile e la sinergia tra le società canottieri cremonesi.

Nella terza giornata del Torneo Internazionale, oltre alle semifinali in cui Anthony Dittmar aveva battuto l’austriaco Martin Legner per 6-2, 6-1, e Christoph Wilke aveva passato il turno in virtù dell’abbandono dell’unico italiano ancora in gara Antonio Cippo per un problema alla spalla, è andata in scena la finale del doppio. In una partita molto combattuta i tedeschi Wilke/Dittmar si sono imposti 6-4, 6-2 sulla coppia austriaco-italiana Legner/Tratter. Nel torneo di consolazione, lo spagnolo Mario Roque ha battuto in 3 set l’italiano Luca Spano per 3-5, 4-0-3, 11-9.

Con il nuovo trofeo invernale della Bissolati e il torneo estivo della Canottieri Baldesio, Cremona si afferma tra le poche città al mondo a ospitare ogni anno due tornei internazionali di Tennis in Carrozzina.

L’appuntamento con il Trofeo Open Padus sarà per il febbraio 2026, mentre il Torneo Internazionale “Città di Cremona”, giunto alla dodicesima edizione, si svolgerà dal 4 al 7 settembre 2025 sui campi in terra rossa della Canottieri Baldesio.

