Con il racconto breve Il banco di Tazio, aveva vinto il premio letterario Città di Cremona. Nicola Maria Fioni, 28 enne cremonese ha da poco pubblicato il suo primo romanzo Verrà l’estate che sarà presentato a Spazio Comune.

“Verrà l’estate” è un romanzo di formazione, un racconto diaristico che esplora la vita di un gruppo di giovani – spiega il giovane cremonese -. Racconta un’estate in cui alcuni tardo adolescenti si trovano ad affrontare dubbi, domande e riflessioni sulla vita, ma senza troppa intenzionalità. È un percorso quasi di psicoanalisi dei giovani, che emerge attraverso il loro modo di vivere e di confrontarsi con la realtà. È il mio romanzo d’esordio, quindi per me rappresenta un progetto che si compie, qualcosa di importante e significativo“.

Dopo una triennale in International Management in Bocconi e un biennio alla Scuola Holden, Nicola sta lavorando come autore per format televisivi ma non rinuncia a dedicare parte del suo tempo libero alla lettura: “Credo che il primo passo sia far capire che non esistono libri universali che tutti devono leggere. Ognuno deve trovare i libri che sente davvero suoi. Una volta che incontri il tuo gusto, magari scopri un autore che ti piace e può nascere il piacere della lettura. Io, ad esempio, ho sempre amato leggere i romanzi d’esordio, perché spesso contengono le tematiche più sentite dall’autore, condensate nel suo primo grande lavoro. Questo è successo anche a me con Verrà l’estate” .

La presentazione del romanzo Verrà l’estate di Nicola Maria Fioni sarà l’occasione per approfondire il percorso dell’autore e i temi affrontati nel suo libro. L’incontro, organizzato dall’associazione “Gli Ex dell’Aselli”, si terrà il 24 febbraio alle 18:30 presso Spazio Comune, in Piazza Stradivari 7 a Cremona.

A dialogare con Fioni la giornalista di CR1 Cristina Coppola e lo storico e podcaster Guido Damini, mentre a moderare la serata sarà Rachele Bertoli.

