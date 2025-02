L’Istituto Comprensivo Cremona Due potrebbe restare senza classe prima. A denunciarlo il consigliere comunale Jane Alquati, sollecitata dai residenti, dopo la diffusione di una circolare dalla dirigente scolastica, relativa alla classe prima dell’anno scolastico 2025 – 2026 che ha allarmato genitori e abitanti del Quartiere Cavatigozzi, che non sarà attivata, in quanto attualmente i bambini iscritti al primo anno sono solo 13, quindi al di sotto del numero minimo.

“Mi sono confrontata con i residenti, in quanto già la cosa era nell’aria, dopo un incontro con la dirigente scolastica” sottolinea la consigliera. “C ‘è una grande preoccupazione, proprio perché siamo in un quartiere periferico, dove la scuola è un presidio anche di natura di natura sociale. C’è il rischio che, non portando avanti questa prima, nel tempo l’istituto possa rischiare la chiusura.

E sarebbe un peccato e un grosso problema per il quartiere. Si tratta poi di un’ottima scuola, che in questi anni ha portato avanti diversi progetti di accoglienza, ed è anche un plesso di pregio, in quanto è ricavato in una abbazia cistercense dell’XIII secolo”.

Per questo Alquati chiede al Comune di intervenire, facendo sapere “quali azioni si intendano intraprendere a tutela della scuola primaria di Cavatigozzi”.

