Centropadane Srl ha incontrato i sindaci della provincia di Cremona mercoledì pomeriggio, un’iniziativa concordata con la Provincia che è il maggiore azionista della società in house, al 48%, al pari della Provincia di Brescia.

La società (nata per scorporo della vecchia concessionaria autostradale dell’A21), ha cambiato lo statuto e la denominazione, diventando Centropadane Engeneering e intende ampliare la base sociale. La sede è in via Dante 121 ed è presieduta dall’avvocato bresciano Alexander Nisi.

L’incontro di oggi, nell’aula Magna del Politecnico mirava ad illustrare le proprie potenzialità ai rappresentanti dei Comuni, proponendosi come ufficio tecnico e di direzione lavori dalle progettazioni di strade e infrastrutture, agli interventi per il risparmio energetico. Tra i progetti in corso o già conclusi: il piano regolatore portuale di Cremona, asfaltature e manutenzioni stradali a Pieve d’Olmi, housing sociale a Pieve d’Olmi e Olmentea, edificio scolastico a Crema.

