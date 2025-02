Si dovrebbe tenere domani in carcere a Cremona l’udienza di convalida dell’arresto dei due maggiorenni albanesi finiti in manette ieri sera da parte degli agenti della squadra volante della Questura di Cremona per la tentata rapina al negozio di Kebab di via Guarneri del Gesù e per le lesioni nei confronti del titolare, picchiato e ferito con un coltello per essersi rifiutato di servire da bere birra ad un gruppo di ragazzini arrivati nel locale giù ubriachi.

L’arresto “lampo” è stato effettuato dalla polizia in collaborazione con gli agenti della locale: tre gli autori dell’aggressione: i due albanesi e un minorenne italiano, che ieri è stato accompagnato in una comunità. I due maggiorenni albanesi, invece, sono in carcere. Sono difesi d’ufficio dagli avvocati Stefania Giribaldi e Cesare Grazioli.

In seguito all’aggressione, il titolare del Kebab, un uomo di 39 anni, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale per delle ferite al volto provocate da un coltello.

Verso le 18 il gruppetto di ragazzi è entrato nel locale chiedendo da bere. Quando il titolare si è rifiutato, è scattata la violenza. L’uomo è stato assalito, preso a pugni e ferito alla fronte con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine, però, è stato immediato. I ragazzini sono stati intercettati mentre fuggivano in direzione dei giardini pubblici. I tre arrestati sono stati riconosciuti dalla vittima, che ha parlato di cinque ragazzi, tutti ubriachi.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata