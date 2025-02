Non potranno più frequentare l’area del centro commerciale CremonaPo per periodi variabili da uno a due anni, a seconda della gravità dei fatti commessi, i sei ragazzi che il 13 ottobre scorso avevano aggredito un addetto alla sicurezza del centro commerciale – intevenuto su richiesta di un esercente – che era stato ferito al volto. Il Questore di Cremona ha emesso oggi 6 provvedimenti di Daspo “Willy” nei confronti di altrettanti minorenni che la Polizia Locale aveva successivamente individuato e denunciato.

Il provvedimento più grave adottato dal questore è nei confronti del minore che è stato più violento, sferrando calci e pugni alla vittima. La violazione dei divieti e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati è punita con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 10mila a 24mila euro.

Si tratta di misure di prevenzione che possono essere emesse dal Questore della provincia anche nei confronti di minori sul territorio provinciale, al fine di prevenire e debellare episodi di violenza realizzati dai più giovani. I provvedimenti emessi dal Questore, che rientrano nel cosiddetto “Daspo Willy” – nei confronti di soggetti minorenni, responsabili di gravi disordini o episodi di violenza avvenuti all’interno o nei pressi di esercizi pubblici – vietano agli autori delle condotte di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze del parco commerciale dove si sono verificati gli eventi. Le condotte saranno comunque perseguite anche in via penale.

Dall’inizio dell’anno, nell’ambito ambito delle misure di prevenzione, sono già stati adottati 47 provvedimenti, 12 dei quali emessi nei confronti di minorenni. Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione, dall’inizio dell’anno ad oggi, sono state effettuate 35 espulsioni di stranieri irregolari sul territorio.

