E’ pronta l’ordinanza per evitare ulteriori problemi al ponte in ferro su Po che collega Castelvetro Piacentino a Cremona. Dalle ore 9:00 di lunedì 3 marzo e sino alle ore 20:00 del 16 aprile prossimo sarà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 tonnellate, ad esclusione di quelli adibiti al trasporto pubblico di persone, fino ad un massimo di 20 tonnellate, e a servizi essenziali e di emergenza, nonché il limite di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli.

Permane inoltre, nella sola fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate che trasportano prodotti infiammabili o esplosivi. E’ inoltre imposto il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, nonché il divieto assoluto al transito di trasporti eccezionali i cui limiti siano in contrasto con quanto previsto.

Lo ha disposto con apposita ordinanza, trasmessa anche al Comune di Cremona, il responsabile della Struttura Territoriale dell’ANAS a seguito del cantiere allestito in area golenale dall’impresa appaltatrice per la fase iniziale dell’intervento di manutenzione straordinaria della struttura che riguarda al momento la pulizia di nodi e traversi.

L’ordinanza stabilisce che l’impresa provveda all’installazione di tutta la segnaletica necessaria e dei segnalatori luminosi opportunamente adattati all’effettivo stato dei luoghi e integrati con segnaletica di preavviso, indicante lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione.

