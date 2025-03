Una brutta prestazione, un gol nel finale che quantomeno evita la sconfitta. La Cremonese non riesce a superare la Carrarese: allo Stadio dei Marmi finisce 2-2, un solo punto che, considerando i recenti risultati, non può essere visto in buona luce.

Eppure i grigiorossi erano partiti bene, trovando la rete in apertura di match. Gran lancio di Bianchetti alla ricerca dell’attacco alla profondità di Nasti, scarico verso il centro dell’area di rigore e Zanimacchia a mettere dentro l’1-0. Un’azione ben costruita, una Cremo che aggredisce il match con la giusta convinzione. Non è un caso che poco dopo venga costruita anche l’occasione per andare sul 2-0, ma Vazquez, sul filtrante di Vandeputte, non riesce a mettere dentro da pochi passi. Su una rimessa laterale però, cambia la partita. Ceccherini rinvia di testa ma scivola sulla ribattuta avversaria, Torregrossa aggancia, sguardo verso il centro e assist preciso per Finotto che riporta tutto in parità. Da qui il blackout, che porta addirittura al vantaggio dei padroni di casa. Cherubini viene servito in campo aperto, dribbling secco su Antov e tiro forte e preciso alla ricerca del secondo palo. 2-1 e partita completamente ribaltata.

Nella ripresa Stroppa prova a cambiare davanti, inserendo tutti i giocatori di maggiore qualità dalla panchina, ma in realtà a rendersi maggiormente pericolosa è la Carrarese in contropiede. Nel finale però si accende Johnsen, che prima prova la serpentina ma conclude alto, poi trova la rete del pari: cross dalla sinistra di Azzi, incornata precisa su uscita non perfetta di Fiorillo e 2-2.

Un risultato che non può certamente essere definito soddisfacente in casa Cremonese, soprattutto per com’è stato ottenuto. Un blackout del genere rischia di costare caro, a maggior ragione in un momento così importante della stagione. Anche sotto il profilo caratteriale servirà tutt’altra partita contro il Catanzaro, restare agganciati al quarto posto è fondamentale in vista degli eventuali playoff.

Simone Guarnaccia – inviato a Carrara

