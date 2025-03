Serviva una reazione importante dopo il solo punto raccolto nelle ultime due sfide. Non riesce a completare la missione la Cremonese, che pareggia in trasferta contro la Carrarese. Allo Stadio dei Marmi Zanimacchia la sblocca in avvio di gara, ma Finotto e Cherubini la ribaltano già nella prima frazione. Nel finale ci pensa Johnsen a fissare il risultato sul definitivo 2-2.

Il match si apre con la buona iniziativa di Zanimacchia che porta palla e serve Vazquez, il Mudo stoppa e calcia col mancino da fuori, ma la mira è alta. Al minuto 8 ripartenza della Carrarese, Schiavi scarica per Zuelli che ci prova dai 25 metri, ma la sua conclusione è altissima. Poco dopo, su calcio d’angolo battuto da Vandeputte, sul primo palo Nasti colpisce di testa, sfiorando la traversa. Al 13’ i grigiorossi passano: lancio in profondità di Bianchetti, Nasti aggancia e mette dentro per Zanimacchia che di prima batte Fiorillo per l’1-0. Tre minuti dopo i ragazzi di Stroppa sfiorano addirittura il raddoppio con l’imbucata perfetta di Vandeputte per Vazquez, l’argentino stoppa e calcia con la punta, mettendo a lato. Al 18′ batti e ribatti nell’area della Carrarese, la palla arriva a Nasti che calcia al volo, ma non trova lo specchio. Al 27’, a sorpresa, i padroni di casa pareggiano: rimessa laterale battuta da Zanon, Ceccherini respinge di testa ma poi scivola, ne approfitta Torregrossa che mette in mezzo per Finotto per la rete dell’1-1. Reazione immediata della Cremo con Azzi che si accentra dalla sinistra e calcia col destro sfiorando il palo. Al 36′ grande lavoro di Torregrossa che salta Bianchetti e scarica per Zuelli, bravo a trovare Cherubini che stoppa e calcia col mancino, Fulignati respinge. Al 42’ i ragazzi di Calabro ribaltano il risultato: Cherubini parte dalla sinistra, punta Antov, si sposta la palla sul destro e trova l’angolino giusto con un preciso tiro a giro.

Nell’intervallo Stroppa opta per il doppio cambio: dentro De Luca e Folino per Nasti e Antov. Al 54’ Vazquez subisce un brutto colpo alla testa, prende il suo posto, al fianco di De Luca, Dennis Johnsen. L’inerzia della partita non cambia, così all’ora di gioco il tecnico grigiorosso inserisce anche Bonazzoli per Vandeputte. Al 67′ Majer perde un duello con Melegoni, la palla arriva a Zuelli che si accentra e calcia alto col mancino da ottima posizione. A dieci dalla fine fa il suo esordio in grigiorosso anche Gelli, che prende il posto di Majer. All’82′ Johnsen salta tre uomini in un fazzoletto e calcia da posizione defilata, il suo tiro è alto. Al minuto 86, nel momento più difficile della partita, la Cremo trova la via del gol: Azzi mette dentro dalla sinistra, Johnsen di testa anticipa Fiorillo e trova il 2-2. Al 91′ altro cross di Azzi, colpo di testa di De Luca, ma Fiorillo mette in corner.

Con questo pareggio la Cremonese sale a quota 42 punti, momentaneamente al quarto posto, al pari del Catanzaro. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 8 marzo allo Zini proprio contro il Catanzaro.

