Da inizio settimana sono scattati i divieti per alcune categorie di mezzi pesanti sul ponte in ferro di Po, ma anche questa mattina nel tratto di statale 10 da Piacenza a Cremona, nessun cartello per segnalare le nuove disposizioni. Con il risultato che occorre arrivare fino alla casa cantoniera di Castelvetro, dove la statale incrocia la via che porta all’autostrada, per incontrare la prima segnalazione.

Risultato: molti mezzi pesanti arrivano fino in prossimità del ponte, con due sole possibilità: tirare dritto e attraversare il manufatto oppure, se se ne accorgono per tempo, fare inversione a U nel piazzale del vicino distributore di benzina, come racconta il titolare. C’è poi la questione dei controlli sull’effettiva efficacia dei divieti visto che in molti casi le nuove limitazioni non vengono rispettate, come già accaduto in passato.

Ricordiamo che da lunedì 3 marzo e sino alle ore 20:00 del 16 aprile è in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 tonnellate, ad esclusione di quelli adibiti al trasporto pubblico di persone, fino ad un massimo di 20 tonnellate, e a servizi essenziali e di emergenza, nonché il limite di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli.

Permane inoltre, nella sola fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate che trasportano prodotti infiammabili o esplosivi. E’ inoltre imposto il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, nonché il divieto assoluto al transito di trasporti eccezionali i cui limiti siano in contrasto con quanto previsto.

