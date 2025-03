Il dipartimento di Cremona–Mantova di Arpa Lombardia in merito alle molestie olfattive avvertite a Cremona ha rilasciato nel tardo pomeriggio il seguente comunicato: “I tecnici di Arpa Lombardia del dipartimento di Cremona–Mantova diretto da Gian Paolo Oneda sono intervenuti nel primo pomeriggio, a Cremona, in seguito alla segnalazione di una forte molestia olfattiva avvertita da diversi abitanti. Al momento del sopralluogo in ambiente aperto non è stato rilevato alcun odore. La squadra dell’Agenzia, insieme alla squadra NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco ha effettuato tramite rilevatore multigas alcune misurazioni in ambiente esterno, in sei diverse zone individuate in base alle segnalazioni, che non hanno dato alcun riscontro. I valori erano al di sotto della rilevabilità strumentale”.

“In particolare – prosegue il comunicato -, i controlli sono stati effettuati in prossimità di due strutture scolastiche, due parchi e in altrettanti punti lungo l’asta del Po. In tutti i casi non è stato avvertito alcun odore anomalo né è stata rilevata alcuna criticità. Analoghi controlli sono stati effettuati anche questa mattina dal dipartimento di Lodi e Pavia di Arpa Lombardia in seguito ad alcune segnalazioni relative al comune di San Colombano al Lambro (Mi). Anche in questo caso, i rilievi esegui dai tecnici dell’Agenzia e dalla squadra dei Vigili del Fuoco hanno dato esito negativo“.

