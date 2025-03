Uno strumento in più per rilanciare il porto di Cremona e l’intermodalità. La recente istituzione della zona logistica semplificata da parte di Regione Lombardia è stato il tema del confronto nella sede del porto cittadino tra l’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, il presidente della Provincia Roberto Mariani e autorità e stakeholder economici del territorio cremonese. Guidesi ha spiegato come dare concretezza alla ZLS.

La scorsa settimana c’è stata la conferma da parte del Governo del Comitato di Indirizzo di cui fanno parte, tra gli altri, portatori di interesse del territorio, autorità portuali e Camera di Commercio. Questa cabina di regia dovrà sfruttare tutte le opportunità occupazionali per portare indotto e investimenti.

Il servizio di Simone Bacchetta



© Riproduzione riservata