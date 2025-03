Una mozione della Lega per monitorare l’evoluzione della zona logistica semplificata recentemente istituita per il porto fluviale di Cremona. E’ stata presentata questa mattina dalla consigliera Jane Alquati, facendo seguito alla visita dell’assessore regionale Guido Guidesi in città.

La “ZLS rappresenta un’importantissima occasione per il nostro territorio poiché potrà generare innovazione e sviluppo per le imprese e occupazione per i cittadini”, afferma Alquati nella mozione e per questo si “impegna il Sindaco e la Giunta a dare priorità politico istituzionale alla ZLS e costituire un’adeguata struttura tecnico scientifica progettuale che consenta di cogliere le opportunità offerte della ZLS attraverso la costruzione di progettualità, la ricerca di investitori ed il loro accompagnamento, la strutturazione insieme agli enti preposti di percorsi formativi per acquisire le competenze necessarie, la ricerca di finanziamenti per le infrastrutture portuali necessarie ad esprimere la piena potenzialità del nostro porto”. Viene chiesto infine che il Consiglio Comunale venga informato semestralmente rispetto allo stato di avanzamento dela ZLS.

