L’assessore ai Servizi sociali del comune di Cremona, Marina Della Giovanna, intervenuta nel pomeriggio per spiegare il comportamento dell’amministrazione nelle ore successive alla decisione del Tar, parla a questo punto di strumentalizzazioni: “Ho sempre tenuto un profilo basso su questa vicenda. Le reazioni da parte delle opposizioni a fine gennaio, all’indomani dell’aggiudicazione, le ho comprese. Quelle di oggi francamente faccio molta fatica a capirle e anche a giustificarle“.

“A fine febbraio – spiega l’assessore ai Servizi sociali -, in occasione del Consiglio Comunale, l’opposizione aveva chiesto che il Comune cercasse di arrivare alla conclusione dell’anno scolastico con le stesse cooperative che stavano svolgendo il servizio dall’inizio. Quindi mi viene da dire: le polemiche ci sarebbero comunque, qualunque determinazione il Comune faccia o non faccia. Si polemizza per la decisione di un tipo, per la decisione di un altro tipo e anche per il silenzio”.

Giuliana Biagi

