Le cooperative dell’ATI che vede Cosper capofila nella gestione del servizio Saap proseguiranno nel loro impegno fino al 14 maggio, data in cui il Tar ha convocato l’udienza per il giudizio di merito sul ricorso contro l’aggiudicazione a ProgettoA. La risposta dell’amministrazione comunale arriva a metà pomeriggio.

“In merito a quanto comparso sugli organi di stampa locali circa il Servizio di Assistenza all’Autonomia Personale (S.A.A.P.) – si legge – si precisa che, come comunicato all’A.T.I. Cosper il 28 febbraio scorso, il Comune di Cremona aveva ritenuto opportuno accogliere la disponibilità manifestata dalla stessa ATI a garantire la gestione del servizio nelle more delle determinazioni del competente giudice amministrativo.

Non avendo il TAR assunto in occasione dell’udienza del 12 marzo alcuna determinazione in quanto l’istanza cautelare è stata rinunciata e ha fissato l’udienza di discussione per il 14 maggio prossimo, il Comune ha ritenuto di non intervenire con alcuna modifica nella gestione del servizio. Si precisa che la continuità nella gestione del servizio è sempre stata garantita senza alcun rischio di interruzione, in quanto l’ATI non poteva interrompere lo svolgimento del servizio in assenza di una comunicazione del Comune in senso contrario.

“Appreso che nel corso dell’udienza cautelare di ieri davanti al Tribunale Amministrativo quest’ultimo ha fissato una nuova udienza per la discussione nel merito per il 14 maggio, data molto vicina alla conclusione dell’anno scolastico, l’Amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno apportare alcuna modifica alla decisione precedentemente assunta, lasciando pertanto invariata la gestione fino alla pronuncia del giudice competente”, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna.

Nel frattempo è arrivata anche la risposta di Luciano Pizzetti alla richiesta della minoranza di tenere una riunione urgente (entro oggi) dell’Ufficio di Presidenza: “Prendo atto della richiesta di convocazione urgente dell’Ufficio di Presidenza. Mi attivo in tal senso avviando la necessaria interlocuzione con la Giunta affinché l’incontro si possa tenere il prima possibile con la presenza del Sindaco e degli Assessori citati”.

Questa la richiesta dei capigruppo Marco Olzi (FdI), Alessandro Portesani (NaC), Andrea Carassai (FI), Jane Alquati (Lega) Maria Vittoria Ceraso (OpD), Paola Tacchini (M5S): “Riunione dell’Ufficio di Presidenza alla presenza del Sindaco, dell’Assessore al Welfare e dell’Assessore all’Istruzione, allargato al Presidente della Commissione di vigilanza, per chiarimenti necessari ed indispensabili rispetto alla mancata adozione di qualsiasi provvedimento idoneo a garantire la continuità del servizio SAAP dopo il 12 marzo”.

