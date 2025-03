Anche Forza Italia prende posizione sugli ultimi sviluppi del caso Saap, che ha visto il rinvio al 14 maggio della decisione di merito del Tar sulla validità della gara che ha affidato il servizio a ProgettoA.

“Non possiamo tacere rispetto alla gravissima situazione che si è venuta a creare dopo l’udienza di ieri 12 Marzo avanti il Tar di Brescia” afferma il capogruppo Andrea Carassai.

Per tutta la giornata di ieri il Comune di Cremona, in modo del tutto irresponsabile, ha omesso di fornire indicazioni alle famiglie, agli educatori e agli istituti scolastici sulla prosecuzione del servizio SAAP, nonostante sia stato sollecitato da due PEC del raggruppamento di cooperative locali.

E’ solo grazie alla disponibilità e al senso del dovere degli educatori delle cooperative cremonesi, peraltro accusati dal Sindaco Virgilio nell’ultima seduta del consiglio comunale di non svolgere la propria attività in maniera puntuale, che oggi è stato assicurato il servizio.

“Da rilevare come in tutta questa vicenda spicca l’assordante silenzio dell’assessore alla partita e del Sindaco Virgilio che, di fronte alle domande dei lavoratori e delle famiglie, sono letteralmente scomparsi dalla scena, manifestando ancora una volta la propria inadeguatezza a ricoprire un ruolo che richiede competenza e esperienza amministrativa.

“Solo qualche settimana fa la maggioranza, dando prova di presunzione e arroganza, ha bocciato la proposta contenuta in un ordine del giorno della minoranza, di posticipare l’assegnazione del servizio alla cooperativa Progetto A al termine dell’anno scolastico, garantendo la continuità educativa.

Una proposta ispirata dal buon senso e dalla buona amministrazione.

“Di fronte alla palese e documentata incapacità dell’Amministrazione Comunale, Forza Italia auspica che venga nominato quanto prima un commissario prefettizio che possa garantire i diritti dei ragazzi disabili, delle loro famiglie e dei lavoratori. Quanto sta accadendo in questi giorni dimostra come la gara d’appalto sia la modalità meno adeguata per l’assegnazione dei servizi alla persona.

Ribadiamo – conclude il consigliere – che Forza Italia presenterà a breve un ordine del giorno per impegnare Sindaco e Giunta ad abbandonare definitivamente la gara di appalto per i Servizi alla persona con disabilità e adottare il sistema dell’accreditamento come avviene nei 112 comuni della Provincia di Cremona”.

La presa di posizione di Carassai si allinea a quelle già espresse in un comunicato congiunto dei capigruppo di minoranza e di Alessandro Portesani.

