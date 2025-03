E’ in stato di fermo il 52enne Franco Pettineo, l’uomo accusato di aver ucciso la compagna Sabrina Baldini Paleni nella sua casa di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Rintracciato a Pandino nel pomeriggio, è stato interrogato per sei ore in caserma dai pm Andrea Figoni, di Cremona, e dalla collega di Pavia Valeria Biscottini. Pettineo avrebbe confessato il delitto.

Sul 52enne, autista di professione, si sono concentrati subito i sospetti dopo che si era reso irreperibile. L’uomo ha vagato per ore in macchina prima di arrivare nel cremasco e di essere fermato dai carabinieri a Pandino.

Il corpo della vittima, di 56 anni, sul quale ci sono segni di strangolamento, è stato trovato questa mattina dai carabinieri nell’abitazione di via Mariotto dopo aver ricevuto l’allarme della figlia, preoccupata in quanto non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. Le due donne si erano sentite la sera prima.

La 56enne, che lavorava in una Rsa di Senna Lodigiana, sarebbe stata uccisa ieri sera o nella notte. Dopo l’omicidio, Pettineo, fratello dell’ex marito della vittima, se n’è andato. Questa mattina la figlia della donna ha cercato di mettersi in contatto con la madre. Non riuscendoci, ha raggiunto l’abitazione della Baldini e non appena ha visto i cani abbaiare agitati si è insospettita e ha chiamato i carabinieri.

Appena dopo il ritrovamento del cadavere sono scattate le ricerche del 52enne, rintracciato nel pomeriggio a bordo della sua auto a Pandino. Nelle prossime ore il pm Figoni chiederà la convalida dell’arresto, dopodichè gli atti passeranno per competenza a Pavia.

S.P.

© Riproduzione riservata