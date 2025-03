L’emozione della vittoria in rimonta a Palermo trova voce in un Giovanni Stroppa che elogia i suoi ragazzi a più riprese nel post partita del Barbera. Al microfono di CR1, il mister grigiorosso, pesa così il successo in Sicilia.

Quanto vale la vittoria di oggi?

“Le rispondo a maggio, non riesco a quantificarla al momento. Ma abbiamo fatto una prestazione straordinaria su un campo difficile, la squadra non ha mai mollato mantenendo lucidità e creando tante situazioni. Diamo merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Gli abbracci nel finale sono una delle fotografie del nostro gruppo, nel quale tutti sono uniti”.

Una partita dominata, con la Cremo che ha saputo riprendere il doppio svantaggio…

“C’è grande soddisfazione per come è arrivata la vittoria, la squadra non si è mai disunita nonostante il 2-0. Non abbiamo concesso niente, ci siamo ritrovati sotto quasi senza sapere il perché. Abbiamo creato tanto ma non siamo stati incisivi, poi è cambiata la musica con un atteggiamento incisivo, cattivo. La sensazione era quella di poterla ribaltare, l’ho visto negli occhi dei ragazzi e si sentiva in campo. Poteva diventare difficile non concedere contropiedi e subire un altro gol, ma i ragazzi sono rimasti compatti. Bene anche i cambi, che hanno dato un apporto eccezionale. Voglio sottolineare anche l’atteggiamento di chi non è entrato, che anche dalla panchina sembrava giocasse. Quando vedo tutti coinvolti con questa cattiveria sportiva è bellissimo. Sono contento per i ragazzi”.

Cosa ha portato alla rimonta di oggi?

“Carattere, conoscenze, voglia di ribaltarla. Quando abbiamo questa voglia si possono fare degli errori, ma con la consapevolezza che si può far male all’avversario. Tengo conto dell’ambiente, di quello che è stato regalato l’anno scorso e nella sfida di andata… Tante situazioni che potevano farci disunire, ma come avete visto la squadra sta portando a casa punti importanti. Adesso ce la dobbiamo godere perché sappiamo il sacrificio fatto per vincere questa partita, ma poi pensiamo a Cittadella”.

Quale spinta dà alla squadra la seconda vittoria consecutiva?

“Questo saprò dirlo solo a maggio, sicuramente sono mattoncini che fanno crescere la squadra in consapevolezza e autostima. Da quando sono tornato le prestazioni sono state straordinarie, nonostante abbiamo commesso qualche ingenuità. Ma la squadra crea, adesso ci prendiamo il merito di portare a casa punti e prestazioni”.

La sosta arriva al momento giusto?

“C’è del lavoro da fare, sono sicuro che faremo bene come sempre. E in più è anche giusto dare ai ragazzi la possibilità di staccare la spina. Poi si ricomincia a lavorare”.

La Cremo l’ha vinta grazie ai cambi: Valoti e Collocolo. Quanto è importante poter pescare giocatori che entrano con questa mentalità?

“Tutti vogliono giocare in questa Cremo e lo stanno dimostrando, se avessi messo altri ragazzi il contributo sarebbe stato lo stesso. Siamo ad un ottimo livello di mentalità e bisogna continuare così”.

La Cremo proverà la rincorsa al terzo posto?

“Pensiamo partita dopo partita, cercando di vincerle tutte. Se così non sarà faremo i conti alla fine, vediamo dove saremo a maggio. Non lo dico con presunzione, è l’unica strada che possiamo avere, a maggior ragione ora che siamo in salute. Poi vedremo”.

© Riproduzione riservata