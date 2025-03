Una grande prestazione, una rimonta storica. La Cremonese domina per larghi tratti della partita il Palermo, ma va sotto di due gol. Nel finale però la reazione, che porta alle reti di Azzi e Valoti. Nei minuti di recupero ci pensa Collocolo a siglare la rete del definitivo 2-3.

Nonostante il calore del pubblico di casa, i grigiorossi ci provano già al 6’: Vandeputte allarga per Azzi che, partendo dalla sinistra, si accentra e calcia col destro, palla di poco a lato. Al 14′ Brunori prova a calciare dai 25 metri, la sua conclusione viene deviata e termina alta. Al 20′ Azzi calcia forte, Audero respinge, Johnsen non riesce a mettere dentro sulla deviazione, conquistando corner. Al 23′ Pickel stoppa e calcia dal limite, Audero attento dice di no. Al 41′ ripartenza guidata da De Luca che attende il movimento di Johnsen e lo serve sulla destra, il norvegese punta un avversario e calcia col destro, ma la mira è sballata.

La Cremonese parte forte anche nella ripresa e crea due occasioni. Prima Johnsen da buona posizione cerca De Luca, i rosanero spazzano male, ma Vandeputte tutto solo dal limite spara alto. Poco dopo, su cross di Vandeputte, Barbieri svetta sul secondo palo, ma mette alto. Al 56’, inaspettatamente, a passare è il Palermo: Pohjanpalo viene chiuso da Bianchetti, la palla resta nell’area di rigore grigiorossa, ne approfitta Gomes che col destro batte Fulignati e sblocca l’incontro. La reazione dei grigiorossi è immediata, due minuti dopo Azzi mette dentro dalla destra, ma sul secondo palo Pickel non trova clamorosamente la deviazione vincente.

Al 66’ cross col mancino di Ravanelli, Pickel ci prova ancora di testa, ma mette di poco alto. Al 73’ Contatto dubbio tra Castagnetti e Brunori, il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri Brunori batte Fulignati e trova il 2-0. Un minuto dopo la reazione immediata: gran cross di Barbieri, Azzi tutto solo sul secondo palo trova la deviazione vincente e accorcia le distanze. Nei minuti di recupero il sorpasso clamoroso: Collocolo si fa trovare pronto nell’area avversaria e sigla il gol del definitivo 2-3 con il destro in equilibrio precario.

Grazie a questa vittoria la Cremonese sale a quota 48 punti, consolidando il quarto posto. Ora la sosta, poi il ritorno in campo il 29 marzo allo Zini contro il Cittadella.

Simone Guarnaccia – inviato a Palermo

